Junqueras defiende que el Govern actuó con "total responsabilidad" tras la salida de empresas

El exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha defendido que el Ejecutivo catalán actuó "con total responsabilidad" cuando las empresas empezaron a trasladar sus sedes sociales, y ha criticado la actuación del Gobierno central, especialmente del ministro de Economía, Luis de Guindos.

"No me arrepiento de nada", añade Junqueras al preguntársele sobre las críticas que recibió pro no comparecer públicamente cuando empezaron los cambios de sedes.