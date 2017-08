La Junta de Andalucía seguirá con la inspección en los VTC pero pide al Gobierno "medidas normativas"

Felipe López apunta a un posible "conflicto de fondo" entre los ministerios de Fomento y Economía

"Vamos a seguir haciéndolo e intensificaremos las tareas de inspección, pero difícilmente se hará una terapia adecuada si se hace un diagnóstico incorrecto, y en este caso el Ministerio de Fomento se equivoca, porque el problema es normativo, no de inspección", ha aseverado el consejero, quien reconoce que la inspección tiene importancia "pero no va a resolver el problema, y la normativa la debe establecer el Estado, que ha dicho que un punto de entendimiento razonable para que convivan los sectores es la proporción de sectores es 1/30".

"Hay que empezar a poner medidas normativas, no de inspección, para ir acercándonos a la proporción ideal y deseable de 1/30", ha añadido el consejero, quien ha recordado que "había un coladero por la vía contenciosa, al dictarse sentencias que permiten la actividad a pesar de la norma, al existir ese agujero", según ha indicado López, quien insiste en que se intensificarán las inspecciones, "que no vamos a dejar de hacerlas", pero ha apuntado que "no nos podemos equivocar y pensar que estos es un problema de inspección y no de norma".