Junta asegura que Andalucía "cumple de sobra" la regla de gasto y pregunta a Gobierno por qué le otorga aumento del 2,8%

El Gobierno andaluz ha querido dejar claro este martes que, de acuerdo con sus cálculos, Andalucía cumplirá con la regla de gasto en el presente año y ha preguntado al Ministerio de Hacienda y Función Pública de dónde saca que esta comunidad ha tenido un aumento del gasto del 2,8 por ciento, frente al 2,1 por ciento establecido como límite.

Montero ha confirmado que la Junta ha recibido el citado requerimiento del Ministerio de Hacienda y ha apuntado que "no es baladí" el hecho de que haya llegado después del requerimiento que se hizo al Ayuntamiento de Madrid en relación también con la regla de gasto.

La consejera andaluza ha indicado que no sabe de dónde se saca el Ministerio de Hacienda y Función Pública la cifra del 2,8 por ciento de aumento de gasto por parte de Andalucía, ya que no hay ninguna "transparencia sobre cómo computa la previsión de la cifra de la regla de gasto". "El Gobierno no nos ha trasladado ninguna metodología que nos permita saber por qué es un 2,8 la cifra que prevé para Andalucía conforme a la regla de gasto", según ha añadido.