Lassalle defiende que España mantendrá una postura "sensata" en el desarrollo del 5G

El secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle, ha afirmado que España va a tratar de ser "sensata" y "razonable" en el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas y la apuesta por el 5G con el fin de cumplir los plazos que debe fijarse un país "líder en infraestructuras tecnológicas", pero sin el objetivo de ser los primeros.

"No vamos a ser probablemente los primeros, pero tampoco es nuestro objetivo serlo. Tampoco vamos a ser los últimos, sino que estaremos en una posición razonable, sensata", ha señalado Lasalle en declaraciones a los medios en el marco del 31 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic y Banco Santander,

A este respecto, ha subrayado que España "no tiene que ir más allá de lo que otros ya están haciendo", sino que el Gobierno tiene la responsabilidad de ser capaz de "mantener una coherencia sensata en lo que es el desarrollo de todas las infraestructuras tecnológicas".

Preguntado por la decisión de Reino Unido de iniciar las subastas de espectro para el desarrollo del 5G, ha asegurado que le parece "fantástico" que los británicos hagan la apuesta que quieran hacer, pero, al mismo tiempo, ha señalado que no son "un referente" para España dado que han manifestado que no quieren ser europeos,

Aunque ha reconocido ser "anglofilo desde temprana edad", ha agregado que no está "muy de acuerdo" con lo que viene haciendo Inglaterra en los dos los dos últimos años y se están equivocando con el Brexit. "Los británicos no son un referente para mí", ha insistido Lassalle, quien ha apuntado a Alemania o Francia como países de referencia, con los que España no está difiriendo mucho en los plazos que están planteando.