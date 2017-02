Madrid defiende que ha actuado de forma correcta al sancionar a Blablacar y se desliga de la última sentencia

El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, "desliga" las sanciones que impuso a BlaBlaCar de la sentencia que da la razón a Blablacar frente a las acusaciones de competencia desleal por parte de la patronal de autobuses Confebus y defiende que la Comunidad ha actuado de forma correcta.

Preguntado por la sentencia que dice que no hubo competencia desleal, Garrido ha dicho que "la sentencia no recoge ningún particular que haga pensar" que la Comunidad ha actuado de manera incorrecta en la sanción que se impuso a BlaBlaCar.

"La sentencia la desligaría de las sanciones que impusimos en su día a BlaVlaCar", ha indicado para añadir que acatan esta sentencia y acatarán la que salga sobre sus sanciones.