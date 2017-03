Tom McIlduff, nuevo CEO de Liberty Seguros en España

El CEO de Liberty Insurance en Irlanda, Tom McIlduff, será el nuevo CEO de la compañía en España, posición en la que tomará el relevo de Enrique Huerta, que pasará a ser responsable de proyectos especiales para la West Region de Global Consumer Markets de Liberty Mutual, que incluye el negocio que la multinacional tiene en Ecuador, Venezuela, Colombia, Chile, Brasil, Portugal, Irlanda y España.

McIlduff, irlandés de 43 años, llega a España tras estar desde 2014 como CEO de Liberty Insurance en Irlanda, donde ha liderado con éxito la mejora del negocio de la compañía, según ha informado la compañía.

Antes de Liberty, McIlduff había sido responsable para seguros de The Boston Consulting Group en Londres y anteriormente fue Chief Operating Officer & Director del Bank of Ireland (UK). Además, pasó por Europa General Underwriters Ltd como Managing Director.

Por su parte, Enrique Huerta, quien ha sido el CEO de Liberty Seguros en España desde 2011, será responsable de Proyectos Especiales para la West Region de Global Consumer Markets de Liberty Mutual. Su experiencia liderando el negocio local de Liberty en España será clave para potenciar el intercambio de experiencias entre los países de la región y para ayudarles a mejorar su posición en sus respectivos mercados.

El nombramiento de Tom McIlduff está pendiente de la aprobación oficial del consejo de administración de Liberty Seguros España que se celebrará el próximo día 29 de marzo.