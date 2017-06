Defiende que la amnistía se debió a la "situación excepcional" de 2012 y ha contribuido a que España sea de los países que "más crece y más empleo crea"

"Respetamos y acatamos la sentencia, pero esa media (la amnistía fiscal) fue eficaz para evitar lo que fue una catástrofe, el rescate en España", ha indicado Méndez de Vigo, quien ha insistido en que la sentencia del TC se refiere a que la fórmula utilizada para aprobar la amnistía, el real decreto ley, "no era la adecuada", ya que debía haberse utilizado el "instrumento de la ley", pero no alude al principio de seguridad jurídica, por lo que no tendrá efecto sobre las personas acogidas a la regularización.