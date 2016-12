Merlín negocia vender sus hoteles a la francesa Foncière des Murs

Una cartera de activos, ubicados fundamentalmente en Madrid y Barcelona

Merlín Properties negocia vender la cartera de una veintena de hoteles con que cuenta en España a la compañía francesa Foncière des Murs, según informó la socimi.

La inmobiliaria participada por Santander y BBVA no considera estratégico el negocio de gestión de activos hoteleros y estaba analizando distintas opciones para su venta o desconsolidación.

Merlín finalmente ha optado por su venta y actualmente está en "conversaciones avanzadas" con Foncière des Murs, si bien apunta que no se ha cerrado acuerdo al respecto, según indica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según datos de la compañía, actual primera inmobiliaria del país, sus hoteles están valorados en unos 670 millones de euros y suponen el 7% del total de 9.700 millones en que está valorada su cartera de activos inmobiliarios.

Se trata de una veintena de inmuebles, en su mayoría procedentes de las fusiones con Testa y Metrovacesa, fundamentalmente ubicados en Madrid y Barcelona, si bien también tiene algunos activos en A Coruña, Almería, Málaga, Jérez y Las Palmas, entre otras ubicaciones.

No obstante, en el listado de hoteles en los que la socimi tiene colgado el cartel de 'se vende' no se incluyen aquellos que además de instalaciones hoteleras incluyen espacio para oficinas. De esta forma, Merlín no contempla vender la torre que tiene en el complejo de cuatro rascacielos del Norte de Madrid.

La compañía opta así por la venta para desconsolidar su negocio hotelero, mientras que, por contra, en el caso de las viviendas en renta, otro de los negocios no estratégicos con que se hizo en el marco de las fusiones, determinó desconsolidando articulándolo en una socimi filial, en la que tiene una participación del 34,2%, por detrás del 46,2% que tiene Santander.

Testa Residencial cuenta con una cartera inicial de 4.700 viviendas en alquiler, en su mayor parte (un 63%) ubicadas en Madrid, si bien su plan de negocio pasa por recibir nuevos pisos de los bancos accionistas y no descarta salir a Bolsa el próximo año.

En cuanto a los hoteles, su venta a Foncière des Murs supondría la entrada en España de esta firma patrimonialista, que cuenta con una cartera de activos valorada en unos 4.000 millones de euros. La operación se enmarca en la estrategia de la firma en "centrarse" en inversiones en el sector hotelero en Europa, según indica la firma en su página web.