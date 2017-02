Montoro invita a ERC a participar en la reforma de la financiación para tocar la normativa catastral

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha invitado este miércoles a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a participar en la negociación de la nueva normativa de financiación autonómica y local para poder proponer soluciones en temas de su interés, como por ejemplo la normativa catastral.

Así se lo ha señalado al diputado independentista Xavier Eritja durante una interpelación en el Pleno del Congreso relativa a los posibles cambios en los procedimientos para la valoración catastral de las propiedades rústicas.

Eritja ha criticado que la regularización catastral realizada entre 2013 y 2016 se hizo "con prisas y con una clara intencionalidad recaudatoria" y además ha señalado que la decisión de acometerla sin una ponencia específica para las fincas rústicas fue "desacertada" y ha generado "desigualdades y agravios".

ES EL MOMENTO DE ESTE DEBATE

"Vamos a revisar la financiación autonómica y local, así que es el momento para que asuntos como el establecimiento de un valor catastral a las construcciones rústicas se acometa. Y dado que ERC pide una ponencia técnica sobre los valores catastrales de las construcciones rústicas entiendo que están dispuestos a colaborar", le ha replicado Montoro.

En este sentido, ha apuntando que Esquerra no puede pretender participar "en un sitio sí y en otro no", y ha criticado que la Generalitat de Catalunya haya decidido "no participar" en la comisión de expertos sobre financiación pero ahora pida una ponencia sobre la valoración catastral de las propiedades rústicas. "Esta intervención me ha servido para clarificar que ERC quiere estar donde dice que no quiere estar", ha ironizado.

En relación con el problema de fondo sobre el valor catastral de las propiedades rústicas, Montoro ha negado que la regularización de la pasada legislatura se hiciera "para recaudar más", recordando que de hecho estos ingresos van a los ayuntamientos, pero sí ha admitido que su departamento tiene intención de aprobar la reforma de la financiación local este mismo año.

"Bienvenido si ERC está dispuesto a algo, porque no les veo dispuestos a nada. Porque ustedes, como no sea para financiarse con los mecanismos especiales, no quieren saber nada. Pero Esquerra tiene que tener una actitud constructiva en esta Cámara porque además tiene responsabilidades de gobierno muy importantes en Cataluña y en ayuntamientos de Cataluña, y tiene que venir con propuestas constructivas", ha exigido el ministro.

"MEZCLA TEMAS"

Sin embargo, Eritja ha acusado a Montoro de "mezclar cosas", al hablar de la reforma de la financiación local cuando la interpelación de Esquerra versa sobre la ponencia de la valoración catastral de la rústica. "Si se quiere realmente hacer esto, tiene nuestro apoyo para trabajar, pero no mezclemos cosas", ha pedido.

Además, ha explicado que la decisión de la Generalitat de no participar en la comisión de expertos sobre la reforma de la financiación autonómica y local no es un error, sino que el error fue el que cometió el Ejecutivo cuando optó por la "opción rápida" de encontrar recursos para financiarse ante la crisis "forzando un procedimiento erróneo" de revisión catastral.

"Lo aplicaron mal, y han generado una serie de agravios y desigualdades con respecto a la propiedad urbana. Por eso ahora toca enfocar la ponencia de la rústica dejando a un lado lo que ha habido hasta ahora", ha zanjado.