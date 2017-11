Montoro invita al PSOE a cambiar la ley si quiere conocer quién se acogió a la amnistía fiscal

Dice no entender que los políticos tengan que declarar su patrimonio y los grandes empresarios no lo hagan

"No ha habido amnistía fiscal en España, por mucho que se empeñe usted", ha insistido el ministro, que ha sostenido que "lo que ha habido es una declaración tributaria extraordinaria, una regularización a tipos impositivos más bajos", en su réplica al portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso.

En todo caso, no ha podido precisar cuántas personas de las que aparecen en estas investigaciones se acogieron a la amnistía fiscal, aunque se ha comprometido a informar en posteriores sesiones de control y a informar de los resultados de las investigaciones, aunque ha recordado que "el límite está en la confidencialidad que establece la Ley General Tributaria".

Por otro lado, el ministro ha apostillado, en un momento de sus intervenciones, su disconformidad con que los políticos deban presentar declaraciones de renta y patrimonio y los grandes empresarios no.

"No puedo comprender que tengamos todo declarado anualmente, patrimonio, rentas, y que otros no lo tengan. Cuando van a la Junta General de Accionistas, y obviamente tienen que tener que anunciar lo que están teniendo de retribución... ¿Cómo no lo van a tener de retribución?", ha dicho, remarcando que toda mejora de transparencia "tendrá todo el apoyo y el impulso del Gobierno".