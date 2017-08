Montoro comparece mañana en el Congreso para explicar su "amenaza" de dejar a Cataluña sin FLA

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, tiene previsto comparecer este jueves en el Congreso para explicar en una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda su "amenaza" de dejar a Cataluña sin acceso al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para evitar que pudiera destinar dichos fondos a la celebración del referéndum de independencia.

El ministro acudirá a la Cámara Baja tras reclamar sus explicaciones en la Diputación Permanente de la semana pasada todos los grupos parlamentarios, Partido Popular incluido. Su propia portavoz de Hacienda, Ana Madrazo, argumentó que Montoro no tendría ningún problema en explicar ante los diputados el alcance de sus palabras que, para ella, "no constituyen una agresión contra los servicios públicos catalanes".

"Nadie ha dicho que se vaya a suspender la financiación del FLA, simplemente que hay que cumplir con el Estado de Derecho", aseveró Madrazo. En todo caso, el PP no habría podido evitar la comparecencia del ministro de Hacienda, ya que anteriormente a Madrazo todos los grupos de la oposición han mostrado su interés en escuchar las explicaciones de Montoro.

Una "crisis territorial" de la que, para Domènech, el Gobierno "es el responsable", por lo que ha pedido "que rectifique ya". "No se puede jugar con estas cosas solamente para mostrar la incapacidad política de este Gobierno", concluyó.

¿POR QUÉ NO COMPARECE A VOLUNTAD PROPIA?

Meritxel Batet, del PSOE, fue más allá y mostró su estupor por que Montoro no hubiera decidido comparecer de 'motu proprio' para explicar el alcance de la medida, pero también cargó contra el PDeCAT, recordándole que, a diferencia del PSOE, en su momento votó a favor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y se abstuvo ante la puesta en marcha del FLA.

"Ahora ponen el grito en el cielo. No es un buen mecanismo. Si hubiese cumplido con la ley de financiación autonómica, no estaríamos discutiendo lo que estamos discutiendo", aseveró, advirtiendo por otro lado de que el FLA "no puede condicionar a una alteración de competencias o a una recentralización 'de facto'.