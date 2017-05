Montoro: "No van a encontrar ninguna mancha en el pacto por los Presupuestos"

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha defendido que todo acuerdo alcanzado por el Gobierno para aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 "es justo y transparente": "Reto a cualquiera a encontrar una mancha que ensombrezca este pacto. No la van a encontrar", ha aseverado.

Así, ha sostenido que "ninguno de estos acuerdos va contra nadie" y que "ninguna reivindicación perjudica a ningún territorio". Asimismo, ha aseverado que cualquier imposición de una reivindicación contraria al interés general "habría hecho que estos Presupuestos no salieran adelante". "Ninguno (del Gobierno) lo habría permitido", ha dicho.

Agradeciendo tanto la "profunda implicación" de los grupos con los que ha alcanzado acuerdos como su "generosidad política", el ministro ha destacado la "negociación muy seria y equilibrada" con el PNV , cuyo acuerdo, ha dicho, permite "asentar la base de una colaboración que tiene que tener no solo este año, sino el conjunto de la legislatura".

Respecto a Nueva Canarias , último socio en incorporarse al apoyo a los Presupuestos , Montoro ha dicho que su diputado, Pedro Quevedo , ha reivindicado "cuestiones muy justas, muy precisas" y que el acuerdo con esta formación no tiene "precio alguno para el resto de España". En este sentido, ha avanzado que la mejora presupuestaria que tendrán el transporte interinsular en Canarias también beneficiará a los desplazamientos en Baleares.

También ha tenido palabras de apoyo para el presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso , Francisco de la Torre, de Ciudadanos, que había sido criticado duramente por muchos grupos de la oposición. El ministro ha expresado el "reconocimiento del Gobierno" por la tarea realizada en la comisión, "que no era fácil" y "de manera especial" a su presidente por "el trabajo que ha hecho para devolver" el proyecto de Presupuestos al Pleno.

Por último, el titular de Hacienda ha expresado su desencanto por no contar con "una mayoría más amplia" , lamentando tanto no haber negociado con algunos grupos como no haberlo hecho con otros "con mucha más intensidad". En este sentido, se ha referido al PSOE , al que le ha acusado de haber "preferido mantenerse al margen", y recordando que las cuentas "van a beneficiar a comunidades gobernadas por el PSOE".