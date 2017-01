Montoro sugiere a los partidos la abstención para evitar la "catástrofe" del rechazo a los Presupuestos

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha recordado este miércoles a los grupos parlamentarios que "uno se puede abstener" en la votación del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para que salgan adelante, ya que lo contrario sería una "catástrofe".

Así lo ha señalado Montoro en su turno de dúplica durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados para explicar las medidas para cumplir el objetivo de déficit, los aplazamientos del IVA para autónomos y pymes y el acuerdo de no disponibilidad.

Montoro ha explicado que el motivo por el que el Gobierno no ha remitido al Parlamento el proyecto de los PGE de 2017 se debe a que no están "acordados", a pesar de que ha asegurado que ya se han abierto las negociaciones.

En este sentido, se ha preguntado si existe la intención de que el Ejecutivo lleve las cuentas de este año a las Cortes para "fracasar", por lo que ha defendido en su lugar "que se apoyen y se acuerden", algo para lo que ha mostrado la "disposición" del Gobierno.

El ministro ha advertido de que el rechazo del Congreso a los Presupuestos sería una "catástrofe". "No nos lo vamos a permitir ni auspiciar", ha apostillado Montoro, quien ha indicado que cada formación tendrá que asumir sus "responsabilidades".

En cualquier caso, ha recordado que "se puede uno abstener", algo que es "una sana condición en una votación política para que una ley salga adelante". "La ley de Presupuestos es la más importante del año. Hay que llenarla y dotarla de esos contenidos", ha enfatizado.

El titular de Hacienda también ha dicho estar "orgulloso de ser español" por los avances conseguido en las últimas décadas, y ha afirmado que el Gobierno se quedó "corto" en sus previsiones de crecimiento en 2014.

En este sentido, ha augurado que "millones de personas se van a incorporar al crecimiento", y ha subrayado que la creación de empleo se está registrando en todos los sectores, incluido ya el de la construcción, algo "muy positivo".

De esta forma, ha emplazado a "no entorpecer" esa recuperación económica para que en 2020 se alcancen los 20 millones de ocupados y se dé por finalizada la crisis.

LAS PRIORIDADES DEL PSOE.

Desde la oposición, el diputado del PSOE Julián López ha pedido a Montoro que aclare las políticas de inversiones afectadas en el marco del acuerdo de no disponibilidad aprobado el pasado 30 de diciembre y que detalla la futura creación del impuesto sobre bebidas azucaradas.

López ha avisado a Montoro de que el PSOE no dará "ningún tipo de apoyo" a los Presupuestos si no se incluyen las prioridades de los socialistas, que pasan porque no se contemple el copago farmacéutico, ni recortes sociales, ni que haya pérdida de poder adquisitivo para los funcionarios y los pensionistas. "Sabe qué tiene que llevar el avión dentro para poder aterrizar", le ha indicado.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Vicente Ten ha coincidido en la necesidad de que vean la luz unos nuevos Presupuestos, ya que "sigue siendo igual de urgente", al tiempo que el portavoz de Hacienda de la formación 'naranja', Francisco de la Torre, ha compartido que "España necesita unos Presupuestos y estabilidad", aunque ha reclamado que "se pueda negociar con tranquilidad".

De la Torre ha criticado la instrucción de la Agencia Tributaria sobre los aplazamientos de lVA a autónomos y pymes, y ha reprochado que si Ciudadanos y el PDECat no hubiesen solicitado la aclaración del ministro sobre este asunto, "no habría habido ni instrucción".

FUNDAMENTOS ECONÓMICOS "FRÁGILES".

Por su parte, el portavoz de Hacienda de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Alberto Garzón, ha tachado de "decepcionante" que España se encamine a un escenario de "recuperación más lenta".

Garzón considera que la economía española presenta unos fundamentos económicos "frágiles", sustentados por variables externas e inyecciones de liquidez del BCE, y ha criticado que el Gobierno no haya hecho esfuerzos para cambiar el modelo productivo.

A su vez, la diputada de ERC Ester Capella ha reprochado al ministro que "le gusta comparecer en el Congreso, pero para explicar pocas cosas o lo que conviene", y ha lamentado que el real decreto sobre los aplazamientos tributarios sea una norma "imprecisa", demandando medidas para que los autónomos "dejen de ser microempresas y se conviertan en grandes".

Capella ha mostrado también su sentimiento de "orgullo de ser catalana", y ha asegurado que "en condiciones normales, si Cataluña fuese un Estado, estaríamos en una situación muy diferente". Además, ha criticado al Gobierno por pecar de "optimismo" pese al "aprobado justito" de la Comisión Europea sobre el proyecto presupuestario para este año.

De su lado, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, ha advertido de los "riesgos" respecto a la estimación del crecimiento económico procedente de factores externos, como el aumento del precio del petróleo, el 'Brexit', el aumento del IPC y la deuda pública alta. En cuanto a los aplazamientos del IVA, considera que la "confusión" generada al respecto hace preciso una norma con rango legal.

A su vez, el diputado de PDECat Ferran Bel ha respondido a Montoro que para poder abstenerse en la votación de los Presupuestos primero habría que conocer el proyecto sobre los mismos, y ha desmentido que al menos con la formación catalana el Gobierno haya iniciado negociaciones sobre las cuentas de 2017.

EL PP: NO HABRÁ "NADA DE RECORTES".

Por último, la portavoz de Hacienda del PP, Ana Madrazo, ha insistido en que no habrá "nada de recortes" en 2017 y que se mantendrá el nivel de gasto, con unos Presupuestos "más expansivos y más inclusivos para que nadie se quede atrás en la recuperación".

Madrazo ha indicado que la "palabra clave es el entendimiento" en la legislatura para poder continuar con medidas que favorezcan el crecimiento y la creación de empleo.