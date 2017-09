Montoro cree que se recuperará más del rescate a la banca de lo que prevé el Banco de España

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha opinado que se recuperará más del rescate a la banca de lo que prevé el Banco de España, que este jueves daba por perdido más del 80% del importe de las ayudas.

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes en Zaragoza, ha indicado que las previsiones de la institución "deben servir para estimular" y que se consiga "mucho más". Ha apuntado que, desde el Gobierno, no se conformarán con "semejantes devoluciones".

Montoro ha defendido que, de no haberse ayudado a la banca, el sistema habría quebrado y arrastrado no sólo a los inversores, sino también a los depositantes, creándose "un auténtico caos". No obstante, ha asegurado que se va a tratar de maximizar la recuperación del dinero público.