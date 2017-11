Montoro dice que se trabaja para que haya normalidad en Cataluña y para que las empresas vuelvan a la región

Subraya que trasladar la sede fiscal tiene trascendencia local y autonómica, pero no estatal

"No le vamos a quitar trascendencia a lo que la tiene", ha añadido el ministro, asegurando que los cambios fiscales siempre tienen alguna consecuencia, en este caso local y autonómica, que el Ministerio no ha cuantificado todavía. Ha querido subrayar que, en cualquier caso, no se han producido salidas de empresas fuera de España y que por eso "no hay ninguna merma para los españoles en términos de tributación".