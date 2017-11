Moscovici urge a los países de la UE a acordar la lista de paraísos fiscales, que reflejará su "ambición"

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha urgido a los países de la UE a acordar el próximo martes la lista negra europea de paraísos fiscales, cuya "credibilidad" será "el reflejo de la ambición" de las capitales en materia de lucha contra la evasión fiscal, al mismo tiempo que ha insistido en que debe estar acompañada por sanciones "disuasorias".

Preguntado por esta cuestión, el socialdemócrata francés ha apuntado que el hecho de que la lista sólo vaya a incluir a terceros países no significa que algunos de los socios comunitarios no tengan prácticas "perjudiciales" que sea necesario corregir.

"Incluso aunque no podamos categorizar a los Estados miembros como paraísos fiscales, y creo que realmente no podemos si seguimos nuestros propios criterios, no quiere decir que no tengan prácticas fiscales perjudiciales", ha asegurado, para después añadir que "todos ellos" deben avanzar en sus esfuerzos para "fortalecer" la transparencia fiscal.