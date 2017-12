Moscovici espera que la lista negra de paraísos fiscales incluya una veintena de países

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha asegurado que la lista negra de paraísos fiscales que adoptarán este martes los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) incluirá "una veintena" de países, al tiempo que ha resaltado que se trata de "una primera victoria" contra la evasión fiscal "que debe ser seguida por otras".

"Habrá, espero, una lista negra que incluya una veintena de países que, a pesar de diez meses de diálogo no han asumido los compromisos necesarios", ha señalado a su llegada a la reunión de titulares de Finanzas del bloque comunitario..

"Sé que suscita preguntas y decepciones que puedo comprender como ciudadano europeo, pero yo digo que el vaso está medio lleno y que hace falta seguir el combate. Los paraísos fiscales no deben y no van a salir de nuestro radar, es necesario mantener la presión y podemos contar con la Comisión para continuar presionando en el interior de la UE a los Estados miembros y sobre todo a las jurisdicciones no cooperativas que serán incluidas en la lista", ha expresado.