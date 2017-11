Moscovici niega haber sido "permisivo" con el presupuesto español por la situación en Cataluña

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha negado este lunes que la Comisión Europea haya asumido una actitud "permisiva" con el borrador presupuestario del Gobierno, que aprobó por cumplir "en términos generales" con los objetivos pactados, por la situación que se vive en Cataluña derivada del desafío independentista.

"No estamos teniendo una actitud permisiva, tenemos que tener en cuenta la realidad política", ha señalado el francés ante las comisiones de Empleo y de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, tras ser interpelado en este sentido por el eurodiputado liberal español Enrique Calvet.

Moscovici no ha querido "juzgar" la situación política que se vive en Cataluña, sus antecedentes o sus consecuencias y se ha limitado a recordar que el caso de España no es como el de Alemania, donde hay un Gobierno en funciones. "Es un Gobierno que no ha sido capaz de presentar un presupuesto, pero pensamos que será el caso más tarde", ha señalado.