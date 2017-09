El comité de La Naval advierte de que entrar en concurso supondrá "perder la credibilidad" del astillero

El presidente del comité de empresa de la Naval, José Pedro González, ha afirmado este martes que es preciso evitar la entrada en concurso de acreedores del astillero porque esa decisión supondría "perder la credibilidad" de la compañía.

"Es muy importante no llegar al concurso para no perder credibilidad. Y estamos intentando que no sea así. Por eso queremos terminar los barcos", ha reiterado el presidente del comité.