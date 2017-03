Nueva Pescanova dice que su propuesta solo cambia condiciones a los nuevos, a los que "mejora" el convenio

Advierte de que si no se firman los convenios propios, "por imperativo legal, deberá ser aplicado automáticamente" el del sector

La dirección de Nueva Pescanova sostiene que su propuesta de convenios colectivos para las plantas de elaboración y frigoríficos del grupo, no afecta a los puestos de trabajo y las condiciones laborales de los actuales trabajadores sino sólo a los nuevos contratados, a los que, en todo caso, propone salarios y condiciones que "mejoran" el convenio del sector.

En un comunicado, que trasladó este jueves a la plantilla, la empresa asegura que en la negociación, por la que ha habido "cerca de 100 reuniones desde el 31 de marzo de 2016", trata de conseguir convenios propios "bajo las premisas de mantenimiento del empleo y mejora de la competitividad y flexibilidad, de forma que se garantice la viabilidad y sostenibilidad futura de todos sus centros".

De acuerdo con el comunicado, la propuesta de la empresa garantiza el empleo de "todos y cada uno" de los trabajadores, propone una subida salarial anual del 0,75% para 2016 y del 1% a partir de 2017 --con un 0,25% adicional por año si se cumple el Ebitda--, mantiene la antigüedad en trienios, y aumenta los pluses de tarde, noche y carrero y crea otro de domingo.

En este marco, sostiene que mantiene el poder adquisitivo, ya que sitúa el aumento salarial en entre el 2,15 y el 2,65% --entre la subida fija, la variable y la antigüedad-- y añade una 'cláusula de garantía' en caso de que la inflación anual (IPC) sea mayor del 2,5% --a revisar cada tres años--.

También señala que "se crean tablas de grupos profesionales" a partir de las que los trabajadores podrán acceder a nuevos puestos a medida que mejoren su formación y experiencia.

Se mantiene, asimismo, el número de horas trabajadas anuales y las jornadas y turnos de cada centro de trabajo, si bien se creará un cuarto turno "que incluirá sábados y/o domingos" en los centros industriales, puestos que cobrarán un plus de domingo y que serán cubiertos con los nuevos empleados o los actuales que se quieran unir de forma voluntaria.

Finalmente, la dirección avanza que, cuando se alcance un acuerdo, creará un plan de empleo estable con el que "se pretende generar unos 80 nuevos empleos en los próximos tres años entre los centros de trabajo industriales y de oficinas" de Galicia.

AFEA LAS MOVILIZACIONES

Con todo ello, la empresa recalca que su propuesta "mejora" las condiciones del convenio del sector --ya que éste no contempla plus de antigüedad ni subidas de nivel y aplica un aumento salarial del 1,8% para 2017--, y advierte de que este convenio sectorial, "por imperativo legal, deberá ser aplicado automáticamente si no existe un acuerdo en la negociación" de los convenios propios antes de que entre en vigor.

El preacuerdo del convenio colectivo de productos elaborados del mar con procesos de congelación y refrigeración, fue firmado el pasado 20 de febrero y se elevará a definitivo si en el periodo de 15 días ninguno de los firmantes comunica lo contrario.

En este contexto, Nueva Pescanova afea a los sindicatos su propuesta de movilizaciones, donde CC.OO. ha convocado paros parciales durante el mes de marzo en la parte comercial, administrativa y de oficinas del grupo; y CIG, UGT, USO y CUT plantearán en la asamblea de este sábado la posibilidad de hacer huelga.

Todos los sindicatos rechazan la propuesta al entender que pretende "rebajar" y "precarizar" las condiciones laborales de los trabajadores.

"Nos vemos obligados a realizar un llamamiento a los representantes de los trabajadores y a los sindicatos para que actúen de manera responsable, informando de manera veraz y rigurosa a los trabajadores", apunta en el comunicado la empresa, que desde el inicio de las negociaciones defiende que los salarios deben ajustarse "a la realidad" para permitir contrataciones y garantizar la viabilidad del grupo.