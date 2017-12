OCU denuncia que la marca CE no prueba la seguridad de los productos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido este martes de que la etiqueta "CE" que aparece en embalajes y productos "es engañoso" y no es garantía de seguridad, por lo que solicita su eliminación sumándose así a otras organizaciones de consumo europeas impulsando la campaña #NotSoGoods.

"Este marcado da a los consumidores la impresión de que un producto es seguro o de cierta calidad, aprobado o fabricado en la UE, mientras que en realidad no hay garantías de que así sea. Para muchos productos de consumo, el marcado CE no es más que un reclamo del fabricante que indica que el producto cumple con la legislación europea, un reclamo por el cual no tiene que proporcionar otra documentación independiente", afirma la OCU.