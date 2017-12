La OCU pide la retirada de dos modelos de juguetes conectados por defectos de seguridad

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha solicitado a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) la retirada de los juguetes Jumping Race Jett y Rovospy porque presentan "importantes fallos que afectan a la privacidad de los consumidores".

Según la OCU, el perro robot Teksta es el único que no necesita de su aplicación para funcionar correctamente y no se ha encontrado ninguna vulnerabilidad en su funcionamiento. Los otros dos productos no presentan unos fallos de seguridad tan graves como los anteriores, sin embargo, al no establecer una contraseña para la conexión bluetooth con el teléfono podrían ser controlados por una tercera persona.