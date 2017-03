Olmsted, el restaurante ecológico de moda en Nueva York, desembarca en marzo en Madrid

Olmsted, uno de los restaurantes de moda en Nueva York y en el que se fusiona el respeto por la agricultura y la apuesta por los productos frescos y naturales, llega a Madrid durante el mes de marzo de la mano del Seagram's New York Hotel Only You, según ha informado la cadena en un comunicado.

En concreto, Greg Baxtrom, que pasó por los fogones de El Bulli, Arzak y Mugaritz, e Ian Rothman, socios fundadores de Olmsted, traen a la capital española su concepto de 'farm to table', el llevar a la mesa productos de temporada sanos y ecológicos directos desde la granja, con un menú a base de ingredientes de temporada, donde sorprenderán a sus comensales con una versión neoyorquina del emblemático gazpacho español y que estará acompañado por dos cócteles clásicos de Seagram's. De esta forma, el Seagram's New York Hotel Only You sigue apostando por traer a Madrid los restaurantes emblemáticos y más de moda de la Gran Manzada, después de que el pasado mes de enero desembarcara por un mes el mítico restaurante Katz's Delicatessen de Nueva York. La propuesta gastronómica de este mes se completa con la presencia en el lobby del hotel de la coctelería Dante, que ocupa el puesto 34 en el ranking de los 50 mejores bares del mundo en 2016, y por la que en Nueva York han pasado desde Al Pacino, a Bob Dylan, Hemingway o Patti Smith, entre otros. A pesar de sus más de 100 años de historia, el Caffe Dante, ha sabido mantenerse fiel a su herencia italo-neoyorquina con clásicos como el Negroni, el Americano, el Sbagliato o su famoso Garibaldi.