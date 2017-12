El PDeCAT pide a Rajoy que dimita si no se ve capaz de aprobar unos Presupuestos por no tener apoyos

El PDeCAT ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si no se ve capaz de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado para 2018 por no lograr apoyos suficientes para su aprobación en el Congreso, presente su dimisión.

"Si Rajoy no se ve capaz de aprobar los Presupuestos debería dimitir", ha asegurado este viernes, a través de un comunicado el portavoz económico de los independentistas, Ferrán Bel, para quien "lo que realmente genera inestabilidad política y económica es un Estado sin posibilidad de aprobar Presupuestos".

Recordando el retraso con el que se aprobaron las cuentas de 2017 --no entraron en vigor hasta junio--, Bel ha denunciado "la incapacidad del PP de hacer los Presupuestos cuando toca", y ha señalado las consecuencias de prorrogar una vez más las cuentas, pues perjudica las inversiones y no permite ejecutarlas".

"Es un pez que se muerde la cola", ha apostillado el portavoz económico de la formación soberanista catalana, que advierte que la economía "no se puede permitir tener un gobierno incapaz de aprobar unos Presupuestos y de impulsar la inversión pública".

Por otra parte, Bel ha asegurado que "no tiene sentido una prórroga de la intervención de las cuentas de la Generalitat cuando ya ha habido unas elecciones y está a punto de constituirse el nuevo Govern". En este sentido, el diputado ha apuntado que, si la Generalitat ya está intervenida con el 155, la decisión de prorrogar el control sobre las cuentas "es un control sobre su propio control".

El diputado considera "incomprensible" que el PP "quiera continuar controlando desde Madrid las finanzas de la Generalitat cuando ha obtenido 4 del los 135 diputados en el Parlament", y critica que no haya cumplido "el compromiso de retirar el 155 después de las elecciones". "Esto no deja de ser una reacción más a no aceptar el resultado electoral del 21-D", concluye.