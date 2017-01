El PNV asegura no haber recibido aún documentos del Gobierno para negociar los Presupuestos

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado este jueves que "nadie" desde el Gobierno se ha puesto en contacto con el partido vasco para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017.

"En absoluto, nadie se ha puesto en contacto con nosotros en ese tema", ha indicado Esteba en declaraciones a los periodistas antes de la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso.

Esteban ha dicho que "no hay ningún documento" referido a las cuentas de 2017 que les haya sido remitido desde el Ejecutivo, en línea con lo que ya señaló la semana pasada, cuando aseguró que todavía no se habían producido ni siquiera "gestos" por parte del Gobierno.

DE MOMENTO, "NO ROTUNDO"

De hecho, afirmó que, personalmente, "si hoy me viniera Rajoy para que le aprobemos el presupuestos, le daría un no tan rotundo que me quedaría tan a gusto".

Por su parte, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, apeló este miércoles durante su comparecencia en la Comisión del ramo del Congreso a la responsabilidad de los partidos y recordó a los grupos la posibilidad de la abstención para que los Presupuestos de este año puedan salir adelante.