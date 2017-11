El PP replica al PSOE que la UE condiciona el plan de carreteras a grandes obras pero asegura que habrá pymes

El portavoz de Fomento del PP en el Congreso, Miguel Barrachina, ha recordado este jueves al PSOE que la Comisión Europea condiciona el Plan Extraordinario de Inversión de Carreteras (PIC) a, entre otras cuestiones, grandes proyectos, y que, en todo caso, participarán de estas obras pequeñas y medianas empresas.

"No porque sea una ocurrencia del ministerio, sino una consideración que tiene la Comisión Europea, por el esfuerzo realizado, para que no compute como gasto este año, sino cuando efectivamente vayas pagando la obra. Si hiciésemos miniobras, no computaría", ha dicho.