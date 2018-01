El PP tumba en el Senado una moción del PSOE para que autónomos que trabajan en casa se deduzcan hasta un 30%

La mayoría del PP en el Senado ha rechazado este miércoles una moción propuesta por el Grupo Socialista en la Cámara Baja, y solicitada por UPTA, para que los trabajadores autónomos que trabajan en su casa puedan deducirse hasta el 30% de sus gastos.

Por su parte, el senador del PSOE por La Rioja Francisco Martínez-Aldama ha lamentado "profundamente" que el PP rechace que los autónomos que trabajen en su domicilio puedan deducirse hasta el 30% de sus gastos y ha criticado su "obcecación y su no permanente".

Martínez-Aldama ha subrayado que se trata de un compromiso incumplido del PP y Ciudadanos y que afecta a más de 200.000 trabajadores y sus familias. "Es una traición a los autónomos españoles", ha denunciado el senador socialista, que ha explicado que esta moción se ha redactado para rectificar lo aprobado por PP y Ciudadanos, y para que los autónomos no sufran mas presión fiscal.

En este sentido, ha defendido que las leyes deben elaborarse para "mejorar la vida de los ciudadanos y no para empeorarla como hace el artículo 11 de la Ley del Trabajo Autónomo", puesto que supone un incremento fiscal para los autónomos que hacen su trabajo en sus domicilios y no pueden desgravarse los gastos relativos al gas, Internet, la luz o el agua.

Asimismo, ha reivindicado que los autónomos "no están como para soportar más cargas fiscales" y ha insistido en que "el Gobierno no cumple su palabra y sigue castigando con más presión fiscal a 200.000 trabajadores autónomos y sus familias".

En declaraciones posteriores al debate de la moción, Martínez-Aldama ha agradecido la sensibilidad de los partidos que apoyaron la propuesta y ha criticado que los populares, con su argumentación, "han tomado por tontos al resto de fuerzas políticas presentes en la Comisión sugiriendo que no saben hacer las cuentas, y han ninguneado a los autónomos, dando a entender que no se desgravaban porque no sabían lo que tenían que hacer".