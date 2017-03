El PP, dispuesto a reformar la estiba con un proyecto de ley aunque nadie lo ha solicitado

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha mostrado su disposición a tramitar la reforma de la estiba como proyecto de ley, de forma que los grupos pudieran formular enmiendas al texto, aunque ha dicho que ningún partido lo ha propuesto.

"Estamos abiertos a las propuestas que nos quieran hacer los demás. Si entienden que la fórmula puede ser tramitarlo como proyecto de ley, que lo pongan encima de la mesa, pero no hemos escuchado alternativas", ha dicho Hernando en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces. "Si así se propusiera, podría ser tramitado como proyecto de ley", ha apostillado.

Hernando ha dicho que la propia comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, ha dado el visto bueno al Decreto Ley aprobado por el Gobierno y que ahora tiene que convalidar el Congreso antes del próximo 24 de marzo. "La propia comisaria nos ha dicho que lo que necesita es que el texto sea definitivo", ha señalado.

En todo caso, ha criticado la ausencia de alternativas por parte de grupos que han anunciado su rechazo a convalidar el Decreto Ley, una postura que ha calificado de "irresponsable". "Lo que hemos escuchado es que hay que cumplir la sentencia pero que vamos a votar que no. Esto no tiene mucho sentido", ha criticado.

LA OPOSICIÓN FAVORECE LA INTOLERANCIA.

"Esto es lo único para lo que ha servido es para dar mayor fortaleza a la posición intolerante que en estos momentos están manteniendo algunos de los sindicatos, que defienden privilegios y no intereses de los trabajadores", ha espetado Hernando.

El portavoz de los 'populares' ha pedido "reflexión" tanto a las partes negociadoras, para que culminen la negociación con un acuerdo, y al resto de partidos para que permitan la convalidación de un decreto ley que, ha dicho "cumple al pie de la letra" la sentencia de la Justicia Europea sobre la estiba.

Por último, ha advertido que si no hay acuerdo esto "irá en perjuicio de los propios trabajadores". "No puede ser que en este país una mujer pueda ser presidenta de la Junta de Andalucía y sin embargo no pueda ser estibadora en Algeciras", ha concluido.