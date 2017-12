El PSOE recaba el apoyo del Congreso para suavizar los criterios para el cobro de una pensión no contributiva

El texto, que se aprobará mañana, insta al Gobierno a facilitar que dos familiares puedan percibir esta prestación aunque compartan residencia

La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso han avanzado este martes su apoyo a una proposición no de ley del PSOE que insta al Gobierno a que no se considere unidad familiar para el cobro de una pensión no contributiva la convivencia en un centro asistencial o residencia.