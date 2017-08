El PSOE reclama al Gobierno medidas para proteger a los fruticultores afectados por el veto ruso

El PSOE ha reclamado al Gobierno medidas para proteger a los productores de fruta de hueso afectados por el veto ruso pues, denuncian, desde su entrada en vigor han encadenado campañas negativas "hasta tal punto de que la situación de la campaña actual es insostenible".

Para González, la ministra Isabel García Tejerina "no ha tenido voluntad política": "No se está tomando en serio la grave crisis estructural del sector", ha dicho, criticando "el clima de desgana con el que se han mantenido las reuniones con el sector, de las que no ha salido ninguna medida efectiva".