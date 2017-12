PSOE achaca a "la carrera" de Guindos para ir al BCE la venta a pérdida de Bankia y el "regalo" del Popular

El PSOE ha acusado al ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, de haber permitido la venta parcial de Bankia con pérdidas, y el "regalo" del Banco Popular al Banco Santander por un euro, por su "carrera" para ser vicepresidente del Banco Central Europeo.

A juicio del diputado socialista, el ministro "está en campaña en Europa" y busca "la mejor manera de agradar al BCE y al FMI". "Tanto es así que se les ha olvidado a las autoridades españolas aquella máxima de que la crisis no iba a costar ni un euro. Se ha aparcado esa milonga y mentira colectiva", ha aseverado.

Respecto al caso del Popular, Saura ve "inexplicable" que tuviera que ser intervenido después de todos los "instrumentos que se han puesto encima de la mesa" durante los años de la crisis económica. "Si no tenía problema de solvencia, ¿cómo es posible que no recibiera liquidez necesaria? Habiendo soluciones privadas que se le comunicaron, ¿cómo es posible que no se abordaran?", se ha preguntado.