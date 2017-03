El PSOE quiere que Montoro explique en el Congreso el "chantaje" de no convocar oposiciones sin Presupuestos

El PSOE ha acusado al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, de "secuestrar" la oferta de empleo público y ha solicitado su comparecencia en el Congreso para que explique por qué no puede convocar oposiciones sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

Desde el PSOE creen que la negativa del ministro a convocar oposiciones es un "chantaje" y una "amenaza" para recabar apoyos para aprobar las cuentas, según el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Heredia, y la portavoz de Administraciones Públicas, María Jesús Serrano

"Exigimos una explicación después de tanta amenaza de suspender la oferta de empleo público porque no son capaces de conseguir apoyos para sacar los presupuestos", ha dicho Serrano, que no encuentra "base jurídica para jugar con el futuro de miles de personas". "No se puede tener de rehenes a los servicios públicos de todo el país", ha dicho.

QUE RAJOY CUMPLA LO PROMETIDO A LOS PRESIDENTES AUTONÓMICOS

En este sentido, ha pedido al Gobierno que "cumpla con lo prometido por el propio Rajoy en la última Conferencia de Presidentes", donde, asegura, se acordó que se adoptarían medidas en materia de reposición de empleo público.

Asimismo, ha acusado al Ejecutivo de poner "palos en las ruedas" a decisiones adoptadas por las administraciones autonómicas. "Ya basta de ningunear las competencias de las comunidades autónomas y de despreciar los derechos de los empleados públicos", ha aseverado.

"El problema del PP es que no cree en los servicios públicos, y por eso se ha dedicado durante todos estos años de su mandato a perjudicar a los empleados públicos", ha apostillado, subrayando que en su formación estarán "vigilantes".

"No vamos a dejar de emprender todas las iniciativas necesarias para defender los servicios públicos y los derechos de quienes garantizan su funcionamiento todos los días", ha concluido.