PSOE, Podemos y Ciudadanos critican el optimismo económico de Rajoy para España y la UE

El PSOE, Unidos Podemos-En Comú-En Marea y Ciudadanos, principales grupos de la oposición, han criticado el optimismo económico mostrado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su intervención este miércoles en el Congreso.

Además de dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo Europeo celebrado en Bruselas el pasado 9 de marzo, Rajoy se ha congratulado del rumbo de la economía española --la ha tildado de "ejemplo de recuperación"-- y de la Unión Europea pues, ha dicho "ha superado lo peor de la crisis".

Sin embargo, estas aseveraciones han sido contestadas por la oposición durante sus intervenciones. Así, el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, ha cuestionado ese "entusiasmo y satisfacción", pues su "tono" contrasta, ha dicho, con el informe de la OCDE "que dijo que hay riesgo de pobreza y que hay que cambiar las políticas".

Aunque ha concedido que la Comisión Europea reconocía perspectivas "positivas" para España, ha advertido que también ponía el foco en la desigualdad, la brecha salarial de género y entre trabajadores permanentes y temporales y de la precariedad.

"Los datos certifican que las mejoras de datos macro no han tenido traslación en mejora de las clases medias y las víctimas reales de la crisis", ha lamentado Hernando, que también ha criticado la falta de "propuestas concretas" en materia de "empleo justo".

PODEMOS PONE EN DUDA "LA HISTORIA DE ÉXITOS" DE LA UE

Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ha afeado la "historia de éxitos" mencionada por Rajoy, recordando que España también era ejemplo de modelo económico, junto a Irlanda, antes del inicio de la crisis, y que en el inicio de la recesión el Banco Central Europeo (BCE) "tenía prohibido comprar deuda soberana".

Iglesias ha criticado que la solución de la crisis pasara por aplicar "planes de ajuste patrocinados por Alemania" que han supuesto, ha dicho, devaluación salarial, precarización del trabajo y el "rescate con dinero público de los bancos, al tiempo que esas entidades mafiosas desahuciaban a la gente de sus casas. "¿Dice que la historia de la UE es un éxito?", ha reiterado.

Otro "exitazo" con el que ha ironizado Iglesias ha sido el del Brexit, tras el cual la propia Comisión Europea, ha estimado que se producirá una caída de las exportaciones, además de una consecuente pérdida de fondos europeos. En este sentido, ha preguntado si los 888 millones que se perderían implicarán nuevos recortes y qué medidas se adoptarán para evitar cierres y despidos por la caída del comercio exterior.

CS RECLAMA UN FONDO COMÚN CONTRA EL PARO

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha compartido la voluntad de Rajoy en avanzar hacia la unificación en política fiscal y de deuda, pero también ha pedido trabajar en un fondo común para el desempleo pues, a su juicio, "muchos jóvenes agradecerían que Europa, en lugar de ser ese malvado, les ayudara a encontrar trabajo".

"Esto no va tan bien como usted dice", ha dicho Rivera. "No estamos en la Champions de desempleo, la hemos ganado. No se puede sacar pecho de la desgracia", ha abundado. Asimismo, ha llamado a "reforzar y avanzar rápidamente" en tratados de libre comercio como el de Canadá y modificar la legislación para "abrir las puertas de España al talento".

"POR FIN EL PLAN DE JUNCKER EXISTE", DICE EL PNV

También se ha referido al tratado de libre comercio con Canadá, el CETA, el portavoz de Esquerra Republicana, Joan Tardá, quien ha recordado que aún siguen esperando su solicitud de que el tratado pueda ser refrendado por la ciudadanía.

Asimismo, ha cuestionado por qué los líderes europeos y los defensores de estos tratados consideran "las regulaciones sociales y medioambientales" como un "obstáculo para el comercio".

Aitor Esteban, del PNV, se ha felicitado de que "por fin el Plan Juncker existe", aunque ha solicitado al presidente del Gobierno más información sobre los proyectos que España ha seleccionado para esta vía de financiación.

Al igual que sus predecesores en el turno de réplica al presidente, Esteban ha cuestionado el optimismo de Rajoy, destacando que, si bien España "es uno de los grandes" de Europa, lo es también "por paro", al situarse la tasa de desempleo más de diez puntos que la media europea (18,6% frente a 8,2%).