El PSOE preguntará a Rajoy si piensa retrasar la jubilación como le ha propuesto el Banco de España

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha criticado este jueves al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, por "alarmar de nuevo" a la población con la posibilidad de que se retrase de nuevo la edad de jubilación y ha avanzado que la próxima semana preguntará al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si tiene intención de seguir esta recomendación.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, criticando que Linde plantee esta posibilidad "cuando ni siquiera" se han visto aún todos los efectos de las reformas de las pensiones anteriores, ya que por ejemplo el retraso hasta los 67 años de la jubilación no entrará en vigor hasta el año 2027.

"No hay derecho a que se alarme de nuevo a la sociedad con la prolongación de la edad de jubilación. No estoy de acuerdo con la propuesta del gobernador del Banco de España, que no tiene en cuenta la situación actual ni los efectos de las reformas anteriores. No hay que alarmar a los pensionistas con declaraciones como ésta", ha añadido.