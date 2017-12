Paillassot (Orange) ve posible superar el objetivo de conectar 14 millones de hogares con fibra en 2018

El consejero delegado de Orange España insiste en que los precios de los contenidos de fútbol no son "razonables"

Por otro lado, Paillassot ha vuelto a insistir en que el precio de los contenidos de fútbol en España "no son razonables" porque el cliente no quiere pagar lo que realmente le cuesta a un operador ofrecer este contenido y, por tanto, a la compañía no le salen bien las cuentas.