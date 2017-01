Planeta Huerto cerró 2016 con ventas de 6 millones y lanzará su marca propia en 2017

Prevé desembarcar en Austria y Bélgica a lo largo de este ejercicio

Planeta Huerto, plataforma española dedicada a la venta 'online' de productos ecológicos, cerró 2016 con unas ventas de 6 millones de euros y prevé lanzar su propia marca de distribución en el inicio de este ejercicio, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, la compañía, creada en 2011 por los hermanos Alfonso y Pablo Sánchez, se ha marcado como objetivo enriquecer su amplia selección de artículos que ya supera las 25.000 referencias.

"Es una oferta adicional para el usuario. Responde a nuestro modelo de innovación y a nuestro reto de dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes, siempre bajo nuestrosestrictos criterios de calidad y sostenibilidad", ha indicado Pablo Sánchez.

La firma alicantina empezará introduciendo sus propios productos en las secciones de alimentación y jardín, para posteriormente ir trabajando en las posibilidades de otras categorías.

Junto a su marca blanca, Planeta Huerto incorporará este año una sección dedicada exclusivamente al Do It Yourself (DIY).

La 'start-up' alicantina prevé que con estas novedades elevar hasta los 9 millones de euros su facturación en 2017, lo que supondrá un crecimiento del 50% respecto al año pasado.

En la actualidad, la firma cuenta con 35 empleados en su sede de Mutxamel, plantilla que se irá incrementando en los próximos meses para cubrir su plan de expansión tanto nacional como internacional, ya que está presente en Portugal, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania.

Planeta Huerto prevé desembarcar a lo largo de este ejercicio en Austria y Bélgica y se ha marcado como objetivo que el 25% de la facturación de 2017 proceda de las ventas en el exterior.

"El mercado ecológico en el exterior está mucho más afianzado y maduro. El consumidor está másconcienciado y no es necesaria la tarea de concienciación que aún requiere el mercado español", ha subrayado Sánchez.