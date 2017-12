Ponce (FROB) cree que la "incapacidad" de los gestores de Popular para resolver la crisis no empezó en junio

El presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, ha explicado que la crisis de Popular pasó a ser un asunto público porque no se encontró una solución privada y la "incapacidad" de los gestores de la entidad para resolver los problemas "no empezó aquella noche", en referencia a la madrugada del 6 al 7 de junio, cuando se acató la resolución y posterior venta de Popular, sino que venía de meses antes.

"La historia de la incapacidad de los gestores de resolver el problema no empezó aquella noche, fueron manifestaciones públicas que se hicieron en sede de su junta general de accionistas. Los gestores estaban tratando de gestionar las dificultades abriendo dos vías: ampliación de capital y puesta en venta del banco. Esas actuaciones de los gestores venían de hace tiempo, meses atrás, y no culminaron con éxito aquella noche", ha apuntado.

Ponce ha apuntado que "no se puede decir que (el proceso de resolución) no fuera público", si bien ha señalado que, si no hubiera habido un proceso privado de venta previo, las autoridades no habrían podido realizar la resolución y posterior venta en el plazo de una noche.