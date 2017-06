Popular cae un 18% ante los rumores sobre su delicada situación

Las acciones de Banco Popular se dejaban entorno a un 18% a las 11:50 horas la sesión de este jueves en Madrid tras la incertidumbre que ha desatado en los mercados ciertas informaciones que apuntan a que la entidad presidida por Emilio Saracho se encuentra en una situación delicada y está siendo monitorizada tanto por el Mecanismo Europeo de Resolución (MUR) como por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El desplome se produce después de que Reuters publicase este miércoles que las autoridades comunitarias habían advertido de que Popular podría ser intervenido si no se alcanza un acuerdo de venta. De hecho, la agencia británica afirma citando a funcionarios de la Unión Europea (UE) que la presidenta del MUR, Elke König, habría emitido una "alerta temprara" sobre el banco.

No obstante, el MUR emitió un comunicado precisando que no realiza comentarios sobre ningún banco "específico" y señaló que "no confirmaba" las declaraciones realizadas por König.