Arranca la jornada de huelga con poco tráfico de camiones

Los accesos a la instalaciones por la carretera V-30 no han registrado "ningún problema" y prácticamente no hay circulación de camiones, debido a la decisión de los transportistas de no operar en el recinto portuario los días del paro para evitar el colapso, según indicaron en el Centro de Gestión de Tráfico (CGT).