Rato carga contra Goirigolzarri por pedir un rescate "excesivo" que "no era necesario para sanear" Bankia

Alega que la inyección no respondía a ningún "agujero" y denuncia que la operación no fue supervisada por el Banco de España

Durante su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis, el rescate bancario y la quiebra de las cajas, Rato ha dicho que la inyección de capital solicitada por su sucesor y que desembocó en la nacionalización "no se puede explicar en términos de agujero". "No acabo de encontrarle la explicación", ha remarcado.

Asimismo, ha dicho que esa cantidad "no se explica", ni siquiera con el informe encargado por el Gobierno de Mariano Rajoy a Oliver Wyman para conocer el estado del sistema financiero, pues esta cantidad únicamente era necesaria en el peor de los escenarios. "No me hago responsable de los 19.000 millones. No tengo explicación", ha dicho.