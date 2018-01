Rato desliza que Saénz de Santamaría avisó a los medios de su detención para que le fotografiaran detenido

El exministro de Economía y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha deslizado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, avisó a los medios de comunicación de que iba a ser detenido porque "buscaba la foto" del también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) saliendo de su domicilio rodeados de agentes de policía.

En una entrevista a Intereconomía recogida por Europa Press, la primera que concede en años, Rato ha reiterado que el Ejecutivo de Rajoy buscaba su detención, acusación que ha lanzado este martes en el Congreso, y que ha extendindo a Sáenz de Santamaría. "Me dicen que les avisaron de Moncloa, del entorno de la vicepresidenta. Yo no les avisé porque no sabía que me iban a detener", ha dicho recordando la presencia de medios frente a su domicilio antes de su detención en abril de 2015.