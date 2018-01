Rato niega tener dinero en paraísos fiscales y asegura estar al día con Hacienda

EUROPA PRESS

El que fuera vicepresidente y ministro económico en los gobiernos de José María Aznar, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y presidente de Caja Madrid y Bankia ha asegurado que no tiene dinero en paraísos fiscales y que está al día en sus declaraciones con la Agencia Tributaria.

"No tengo dinero en paraísos fiscales, ni he dejado de pagar dinero a Hacienda nunca. Es verdad que tengo inspección de Hacienda abierta y que me han detenido, pero todavía no han sido capaces de hacerme una declaración. Y estoy entrando en el cuarto año", ha asegurado ante la comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera.

"Estamos ya en enero de 2018 y todavía no he visto que hayan sido capaces que se me vaya a acusar de delito fiscal", ha replicado el exvicepresidente.

"Usted dice que tengo paraísos fiscales... ¿De dónde? Hacienda tiene que decir todavía qué dinero le debo", ha replicado, tras la intervención del portavoz de Unidos Podemos en la comisión, Alberto Garzón, que se ha remitido al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde se acusaba a Rato de cometer varios delitos fiscales.

En este sentido, ha dicho que considera que el informe de la Guardia Civil es "falso". "Puede citarlo, pero no ha llegado a ser una acusación y llevamos tres años", ha apostillado.

Sin embargo, el exvicepresidente ha rechazado tales acusaciones, asegurando haber pagado todos los impuestos que le corresponden y declarado todas sus rentas de manera voluntaria. "No porque la inspección me haya podido encontrar ninguna renta que yo no haya declarado", ha dicho.

En todo caso, ha reconocido tener una "discusión con Hacienda por la remuneración a través de sociedades profesionales". "La tengo, lo reconozco. Como muchísima gente", ha dicho.