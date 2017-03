Ray Dalio dejará en abril la dirección de Bridgewater, el mayor 'hedge fund' mundial

Bridgewater Associates, el mayor 'hedge fund' mundial, culminará el próximo 15 de abril la transición en su cúpula directiva que supondrá la salida de Ray Dalio, fundador de la firma financiera, y actual codirector general de la misma, que pasará a contar con David McCormick y Eileen Murray como consejeros delegados, según ha anunciado el inversor.

Dalio, que retomó la dirección de Bridgewater hace diez meses en colaboración con Eileen Murray, Jon Rubinstein y Greg Jensen, se mostró satisfecho con la culminación de la sucesión al frente del 'hedge fund' y aseguró que a partir de abril dedicará toda su atención a su labor como director de inversiones, labor que compartirá con Greg Jensen, que dejará así también el cargo de codirector general, y Bob Prince.

"Espero seguir como inversor profesional en Bridgewater hasta que me muera o aquellos que dirijan la firma ya no me quieran más aquí", declaró Dalio.

Asimismo, como parte de la reestructuración de la cúpula directiva de Bridgewater el exejecutivo de Apple y actual codirector general de la entidad, Jon Rubinstein, quien apenas llevaba diez meses en el cargo, abandonará Bridgewater, aunque seguirá desempeñando labores de asesor del 'hedge fund'.