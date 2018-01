Revilla "vende" en Fitur "el mejor producto: Cantabria Infinita"

El presidente cambiaría el Estatuto de Autonomía para que "sea cántabro el que ama a Cantabria, venga de donde venga"

Ante todos ellos, Revilla ha admitido que "vender" y "defender" Cantabria "es muy fácil", y está incluso "tirao" -ha dicho-, antes de valorar las bondades de una tierra que además de contar con un paisaje "único" y "300 días" al año en los que hace "bueno", es "abierta" y "acogedora", así como "profundamente española", y el lugar "donde mejor se come" de España. "Y barato", pues en las zonas rurales "por diez euros te pones ciego de comida".

"Ir a Cantabria es ir a un oasis de paz, de tranquilidad y de cariño", ha comparado su presidente, para invitar a la gente a venir a una región donde "no pasa nada", pues no hay "problemas" ni "tensiones", y "nadie va a plantear separatismos y broncas idiotas", ha garantizado, en alusión al "conflicto" generado en Cataluña, una "barbaridad" que está llevando al "desastre" a un territorio "maravilloso".

Frente a ello, el Gobierno autonómico en general y él en particular, ha precisado, se han empeñado en "hacer de Cantabria un nombre que no supusiese ningún tipo de discriminación para nadie", hasta el punto de que considera "cántabro" a "todo el que llega" a una región donde "recibimos con un abrazo y no preguntamos" de dónde viene.