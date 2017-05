(Amp2) Rivera debuta ante el Club Bilderberg y acompaña a Guindos, Botín y a Cebrián en la delegación española

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, asiste por primera vez a la reunión anual del Club Bilderberg, que se celebra este jueves, 1 de junio, y hasta el próximo domingo en Chantilly, Virginia (Estados Unidos), con lo que acompañará a la delegación española, formada por el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos; la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, y el presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián.

Al encuentro anual, de naturaleza privada, también han sido invitados el consejero delegado de Airbus, Thomas Enders; el presidente ejecutivo de Alphabet (Google), Eric E. Schmidt; el presidente de EDP Energías de Portugal, Antonio L. Guerra Nunes Mexia; el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary; el director de asuntos exteriores de The Financial Times, Gideon Rachman; el editor jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes; el cofundador y socio de LinkedIn, Reid Hoffman; el presidente de ING, Ralph Hamers; y el presidente del grupo KBC, Thomas Leysen.