Rivera desvincula las reformas políticas del apoyo presupuestario, que garantiza si el PP cumple lo acordado

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha desvinculado el éxito o fracaso de las reformas políticas, varias de ellas pactadas con el PP para la investidura de Mariano Rajoy, con el apoyo de su formación a los Presupuestos Generales del Estado, que ha garantizado si el Gobierno cumple el preacuerdo alcanzado e integra en las cuentas las partidas comprometidas.

"No mezclamos una cosa con la otra. Los Presupuestos hablan de economía, de dotación presupuestaria, y hay leyes que no cuestan ningún duro. Cambiar la ley electoral no tiene coste económico, es una voluntad política, pero son PP y PSOE los que tienen que sumar, porque solo con el PP tampoco la sacamos", ha manifestado en una rueda de prensa celebrada este viernes en el Congreso.