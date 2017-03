Rivera no entiende por qué el Gobierno no retrasó el decreto de la estiba: "Hay que saber contar votos"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha manifestado este jueves que no entiende por qué el Gobierno ha mantenido en el orden del día del Pleno del Congreso la votación sobre la convalidación del decreto ley que reforma la estiba sin tener mayoría suficiente: "Hay que saber contar votos", ha dicho.

"Hemos intentado hasta el último minuto que lo trajera la semana que viene para dar tiempo a la negociación que se abrió ayer. Pero el Gobierno no sé por qué ha querido mantenerlo hoy y no sacarlo adelante", ha dicho a los periodistas en los pasillos del Congreso, tras el debate sobre la convalidación del decreto.

Para el portavoz de la formación naranja en la Cámara Baja, el Ejecutivo tiene que entender que "si el PSOE no levanta ese veto, pues no sale". "Le guste o no al Gobierno, el PSOE va a tener que participar de alguna manera en la negociación", ha dicho, reclamando a los socialistas "que se impliquen para que salga adelante la reforma".

PIDE AL GOBIERNO QUE SIGA NEGOCIANDO

Rivera ha valorado positivamente que el Ejecutivo presentara una oferta para tratar de desencallar las negociaciones entre patronal y estiba --"esa es la vía"--, aunque ha lamentado que "sentarse en la mesa, después de dos años y medio después de la sentencia, es demasiado tarde".

Asimismo, ha pedido al Gobierno que no abandone la negociación para alcanzar una reforma consensuada para este sector, pues ésta tiene que aprobarse "sí o sí". También ha pedido a sindicatos y patronal que estén "a la altura y no se levanten hasta que no haya acuerdo".

En todo caso, ha justificado el cambio de sentido de su voto --del voto positivo anoche, tras producirse una propuesta que veían razonable, y la anunciada abstención-- en la ausencia de la patronal y los sindicatos en el encuentro de ayer miércoles.

"Hubo una reunión en la que no estuvieron los máximos representantes de las partes. Nos hemos enterado por patronal y sindicatos que no estaban", ha dicho Rivera, que ha concluido que "intentar solucionar un problema de dos años y medio en cuarto de hora es complicado".