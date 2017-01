Roldán (AEB) calcula que la banca devolverá entre 2.000 y 3.000 millones por las cláusulas suelo

Pide que los bancos formen parte de la comisión de seguimiento del proceso extrajudicial que se aprobará por Real Decreto

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, calcula que los bancos devolverán entre 2.000 y 3.000 millones de euros a los clientes por lo cobrado indebidamente por las cláusulas suelo no transparentes incluidas en contratos hipotecarios, una cifra que, según ha dicho, "supone un fuerte impacto sobre resultados, pero no un problema de solvencia".

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Roldán ha hecho mención a la estimación de 4.000 millones de euros que se barajaba para que la banca devolviera a los consumidores por este concepto y ha precisado que este dato está relacionado con el stock que había hace años.

También ha recordado que las entidades, independientemente de que hayan defendido su posición de que las cláusulas suelo eran lícitas, "han estado trabajando con los clientes" y en algunos casos se ha llegado a acuerdos con ellos.

Pese a todo, Roldán ha pedido no "dramatizar" la situación, ya que si bien la cifra supondrá un "impacto fuerte" sobre los resultados de las entidades, no será "un problema de solvencia", al tiempo que ha llamado la atención sobre la importancia de la cartera hipotecaria.

"Es de largo plazo y con márgenes muy estrechos, con lo cual, las decisiones que afectan con carácter retroactivo a la cartera hipotecaria son muy delicadas", ha precisado.

UNA SOLUCIÓN "EFECTIVA Y RÁPIDA"

El presidente de la patronal bancaria ha señalado que las entidades han podido mostrar su opinión respecto al Real Decreto que previsiblemente aprobará hoy el Gobierno sobre el procedimiento extrajudicial para la devolución de lo cobrado de más por las cláusulas suelo y ha insistido en la necesidad de que esta solución funcione y se resuelva el problema "de manera efectiva y rápida".

Asimismo, ha hecho hincapié en la importancia de preservar el funcionamiento del mercado hipotecario español, "que ha permitido a muchas familias acceder a una vivienda en propiedad".

A su juicio, las medidas que va a aprobar el Gobierno son "muy exigentes" con los bancos, ya que forman parte de un procedimiento que va "a más a más". "No cierra el camino a las reclamaciones judiciales, pero facilita una solución extrajudicial muy rápida que pueda ir en línea con los intereses del cliente, la rapidez y la inmediatez", ha dicho.

INTEGRAR AL SECTOR EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Con el primer borrador del Real Decreto en la mano, Roldán echa en falta que las entidades financieras no formen parte de la comisión del seguimiento que evaluará los avances de este proceso, aunque confía en que todavía haya posibilidades para integrar al sector en ella. "Lo lógico es que estén todas las partes representadas", ha manifestado.

El presidente de la AEB también ha incidido en que las cláusulas suelo estaban recogidas en la legislación desde el año 1995, por lo que "no son ilícitas", razón por la que ha pedido que no se demonicen estas prácticas, aceptando que las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) las han anulado por un problema de transparencia que está "aceptado".

A renglón seguido, ha reconocido que la banca no está "en su mejor momento en términos de imagen" y se ha quejado de que no exista discriminación entre entidades. "Ha habido entidades que han tenido que ser rescatadas con dinero público y entidades que no. Los bancos de la AEB no lo han sido y muchas entidades que no tenían en aquel momento forma bancaria, tampoco", ha incidido.

Dicho esto, ha precisado que los bancos de la AEB, que son privados, contribuyeron con "ingentes recursos" al rescate de otras entidades, dado que la estabilidad financiera "era lo prioritario". "Nos parece adecuado que se haya utilizado esos recursos para rescatar partes del sistema financiero, porque al final se estaba rescatando a depositantes del sistema financiero", ha agregado.

APUESTA POR LAS HIPOTECAS A TIPO FIJO

Debido a los problemas que han surgido con la aplicación de las cláusulas suelo, Roldán duda de que haya algún banco que las incluya en sus contratos hipotecarios futuros. Esto implicará, según ha explicado, que las entidades velen por otros elementos de la hipoteca.

Al ser preguntado por si éstas se encarecerán ahora, el presidente de la AEB ha afirmado que todo dependerá de los tipos de interés y de la competencia que exista en el sector y ha recordado que en España, al igual que en Portugal, las hipotecas de interés variable tienen mayor prevalencia.

Por esta razón, entiende que "un paso hacia las hipotecas de tipo fijo, que no están sometidas a variaciones, es algo que se debería considerar para el reequilibrio del mercado hipotecario de cara al futuro". "La competencia en el sector sigue siendo muy importante y es un efecto compensador de cualquier aumento de los diferenciales", ha zanjado.