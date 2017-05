Rosell afirma que la reunión con sindicatos para hablar de salarios "está al caer"

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha afirmado que todavía no se han reunido con el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y con el de UGT, Pepe Álvarez, para hablar de la subida salarial para 2017, pero que la reunión "está al caer".

En esta línea, ha apuntado que los sindicatos "se equivocarán" si no aceptan su subida salarial, porque lo que están negociando y firmando está por debajo de esa cifra.

No obstante, la novedad es que ambas organizaciones dieron ciertas concesiones a la patronal, al estar a favor de que los incrementos salariales pactados en convenio "tengan en cuenta la evolución de las empresas y particularmente la productividad para no agotarla", o de que las mutuas, de acuerdo con el Sistema Nacional de Salud, puedan adquirir un mayor protagonismo en el tratamiento de las bajas traumatológicas de origen no laboral.