Ryanair solo permite subir equipaje de mano a quien pague cinco euros

De esta forma, únicamente los pasajeros con 'embarque prioritario ' (incluyendo las tarifas 'Plus', 'Flexi Plus' y 'Family Plus') podrán subir dos bultos a la cabina . El 'embarque prioritario' se puede adquirir a la hora hacer la reserva o añadirlo más tarde por cinco euros hasta una hora antes del horario previsto de despegue.